Suriye’ye geri dönecek sığınmacıları bekleyen büyük tehlike

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye’de gündeme gelen kritik konuların başında sığınmacıların geri dönüşü geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün 15. Büyükelçilik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Savaş alanlarından kara mayınlarını temizleyen Halo Trust insani sivil toplum kuruluşundan Salem al Dairi, Suriye’ye geri dönecek sığınmacıları bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti.

BBC World Service Newsday’e konuşan Dairi, “patlamamış mühimmat ve kara mayınlarından kaynaklanan yaygın bir kirlenme” olduğunu ve bunun da geri dönen insanlar için ciddi risk barındırdığını ifade etti.

Dairi, okulların yakınları ve tarım arazileri de dahil olmak üzere “her yerde savaş kalıntıları bulunduğunu” belirterek “Çok sayıda ihbar aldık” dedi.

Al Dairi, tehlikeden kurtulmak için “büyük bir çaba” gerektiğine inandığını, çünkü “insanların uzun yıllar boyunca acı çekeceğini” söyledi.