Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Güler'den net mesaj

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Güler, Suriye'deki son duruma ilişkin önemli açıklamada bulundu.

"Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna cevap veren Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti" dedi.

“Kılıç kınından çıkarsa kaleme kelama yer kalmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce "Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak” demiş açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye’miz aynı zamanda, sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Bakınız, bunu Irak’ta gördük. Bunu 14 yıl boyunca komşumuz Suriye’de gördük.

Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun ve esenliğinin teminatı Türkiye’dir. Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek.

Tekrar ediyorum. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Biz, tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız."