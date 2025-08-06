Suriye’ye yeni sınır kapıları açılacak

Nagihan KALSIN

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği (TOBB) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Türki­ye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantı­sı’nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi konula­rı ele alındı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Eko­nomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa­ar da toplantıya katıldı.

Hisarcıklıoğ­lu, yaptığı konuşmada, Suriye’de kısa süre içinde güvenliği sağlanmış, alt­yapısı tamamlanmış sanayi bölgeleri oluşturulmasının mümkün olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye genelinde faaliyette olan 400’e yakın OSB bulu­nuyor. Bu bölgelerde yer alan firma­lar, toplam sanayi üretiminin yarısını gerçekleştiriyor ve yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye bu OSB modeli (tek durak ofis) sayesinde bir sanayi ülkesi oldu. Şimdi bu dene­yimi Suriye’ye taşımak istiyoruz. Biz bunu yabancı ortaklarımızla da ko­nuşuyoruz. Sanayi bölgesi kurulması için gerekli olan yasal altyapı mevzu­at çalışmaları dâhil her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.

“Cilvegözü yetersiz kalacak”

İki ülke arasındaki ticaret hacmi­nin gelecekte daha da artacağını ön­gören Hisarcıklıoğlu, “Cilvegözü Sı­nır Kapısı’nın kısa süre içinde yeter­siz kalacağını düşünüyorum. Bizim mutlaka yeni sınır kapılarını günde­mimize almamız gerekir” açıklama­sında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 30 bin­den fazla Suriyeli şirket bulunduğunu ve bunların 6 bininin imalat sanayi fir­ması olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğ­lu, “Bu girişimciler özellikle giyim, gı­da, tekstil ve mobilya gibi hafif sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor ve böl­ge ülkelerine ihracat yaparak Türki­ye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İç savaş döneminde 2,5 milyar dolar­dan 486 milyon dolara gerileyen Tür­kiye-Suriye ticaret hacmi, Suriyeli şirketlerin katkısıyla yeniden yükseli­şe geçti. 2024 yılı itibarıyla Suriye’nin en büyük ticaret partnerinin Türkiye olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu başarıda, Türk firmalarıyla enteg­re olan Suriyeli girişimciler büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı.

“Halep lojistik üssü olacak”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk TIR’larının Suriye sınırında artık dorse değişimi veya aktarma yapmayacağını, doğrudan taşıma imkanının sağlandığını ifade etti. Bu gelişmeyle birlikte Halep’in güçlü bir lojistik üs haline gelmesinin öngörüldüğünü dile getiren Bolat, “Suriye’nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek.

Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanı yeniden doğacak. Böylece ülkelerimizin birlikte kazandığı bir döneme giriyoruz” dedi. Lojistik imkanların sadece kara sınırlarıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Bolat, havayolu taşımacılığının da güçlendirileceğini söyledi. Bolat, “Suriye’nin ulaştırma altyapısı ve yeniden imar projelerinde firmalarımız aktif rol üstlenmeye hazır” diye konuştu.