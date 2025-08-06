Suriye’ye yeni sınır kapıları açılacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin OSB deneyimini Suriye’ye taşımak istediklerini söyledi. Ticaret hacmindeki artışa da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, yeni sınır kapılarının açılmasının da gündemde olduğuna dikkat çekti.
Nagihan KALSIN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı’nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar da toplantıya katıldı.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Suriye’de kısa süre içinde güvenliği sağlanmış, altyapısı tamamlanmış sanayi bölgeleri oluşturulmasının mümkün olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye genelinde faaliyette olan 400’e yakın OSB bulunuyor. Bu bölgelerde yer alan firmalar, toplam sanayi üretiminin yarısını gerçekleştiriyor ve yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye bu OSB modeli (tek durak ofis) sayesinde bir sanayi ülkesi oldu. Şimdi bu deneyimi Suriye’ye taşımak istiyoruz. Biz bunu yabancı ortaklarımızla da konuşuyoruz. Sanayi bölgesi kurulması için gerekli olan yasal altyapı mevzuat çalışmaları dâhil her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.
“Cilvegözü yetersiz kalacak”
İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecekte daha da artacağını öngören Hisarcıklıoğlu, “Cilvegözü Sınır Kapısı’nın kısa süre içinde yetersiz kalacağını düşünüyorum. Bizim mutlaka yeni sınır kapılarını gündemimize almamız gerekir” açıklamasında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 30 binden fazla Suriyeli şirket bulunduğunu ve bunların 6 bininin imalat sanayi firması olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bu girişimciler özellikle giyim, gıda, tekstil ve mobilya gibi hafif sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor ve bölge ülkelerine ihracat yaparak Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolara gerileyen Türkiye-Suriye ticaret hacmi, Suriyeli şirketlerin katkısıyla yeniden yükselişe geçti. 2024 yılı itibarıyla Suriye’nin en büyük ticaret partnerinin Türkiye olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu başarıda, Türk firmalarıyla entegre olan Suriyeli girişimciler büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı.
“Halep lojistik üssü olacak”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk TIR’larının Suriye sınırında artık dorse değişimi veya aktarma yapmayacağını, doğrudan taşıma imkanının sağlandığını ifade etti. Bu gelişmeyle birlikte Halep’in güçlü bir lojistik üs haline gelmesinin öngörüldüğünü dile getiren Bolat, “Suriye’nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek.
Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanı yeniden doğacak. Böylece ülkelerimizin birlikte kazandığı bir döneme giriyoruz” dedi. Lojistik imkanların sadece kara sınırlarıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Bolat, havayolu taşımacılığının da güçlendirileceğini söyledi. Bolat, “Suriye’nin ulaştırma altyapısı ve yeniden imar projelerinde firmalarımız aktif rol üstlenmeye hazır” diye konuştu.