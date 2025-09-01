Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) da destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Sürpriz yumurtanın içine sakladılar

Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Bir kısmı poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde ‘sürpriz yumurta’ olarak satılan ürünlere yerleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli Emniyet'e götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.