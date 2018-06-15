Suruç'taki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda yaşamını yitirenlerden 2'sinin cenazesi defnedildi.
Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şubesi morgundan alınan Celal (38) ve Adil (33) Şenyaşar kardeşlerin cenazeleri, Suruç ilçesinde toprağa verildi.
Ölü sayısı 4'e yükseldi
Öte yandan, olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayın ardından ambulansla Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esved Şenyaşar (54) kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ile Celal ve Adil Şenyaşar ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Mehmet Yıldız'ın cenazesi ilçede bugün öğle vakti düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.
Yıldırım: Olay bütün boyutlarıyla araştırılacak
Kaynak: AA