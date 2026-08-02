Sürücüler dikkat! İstanbul'da bazı yollar 4 saat kapalı olacak

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İstanbul'da 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle bazı yollarda geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Belirlenen güzergâhlar üç gün boyunca 01.00 ile 05.00 saatleri arasında araç geçişine kapatılacak.

Trafik akışı dört saat durdurulacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, etkinlik kapsamında 3 Ağustos Pazartesi, 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günleri uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı.

Düzenleme doğrultusunda Beylerbeyi köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi köprü katılımı 01.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

D-100 kara yolunun kuzey yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen araçların geçişine de Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren izin verilmeyecek. Sürücüler buradan Ümraniye-Şile ve Altunizade yönlerine sevk edilecek.

Alternatif güzergâhlar açıklandı

Trafik düzenlemesinin uygulandığı saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanılabilecek.

Sürücüler ayrıca D-100 kara yolu üzerinden Avrasya Tüneli ile İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi'ne, TEM Otoyolu üzerinden ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşabilecek.