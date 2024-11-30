Sürücüler dikkat! Kış lastiği için son gün, cezası büyük! Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Hava şartları trafik kazalarına sebebiyet verdiği için can güvenliği açısından kritik önemdeki kış lastiği zorunluluğu yarın (1 Aralık 2024) başlıyor.

Kural sadece ticari araçları kapsıyor. 1 Aralık itibarıyla kış lastiği takılmayan ticari araç sürücülerine 4 bin 69 lira para cezası kesilecek.

Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2024'e kadar dört ay sürecek. Bu süreçte kış lastiğine yönelik trafik denetimleri yoğun şekilde sürecek.

Özel araç sahipleri taktırıyor, çünkü...

Sadece karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olsa da hususi araç sürücüleri de güvenlik gerekçesiyle araçlarına kış lastiği taktırıyor.

Kış lastiği 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında yol tutuşunu artırıyor ve sürüşü daha güvenli hale getiriyor.

Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Kış mevsimi kendini hissettirken vatandaşlar kış lastiği değişim ücretlerini, kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı.

Ticari otomobiller ve üst segment araçlarda kış lastiği fiyatları 1200 lira ile 1600 lira değişiklik gösteriyor.

Yolcu taşımacılığında kullanılan büyük otobüslerde kış lastiği fiyatları 6 bin lirayı bulabiliyor.

Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacakların da kış lastiği olması gerekiyor.

Anılan araçlada patinaj zinciri bulunması ve kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Bakan Uraloğlu uyardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçen günlerde kış lastiği zorunluluğunu ve önemini anımsatırken, “Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'a çekilmesinin ve özel araçlar için de zorunluk getirilmesinin gündemde olduğunu duyurdu.

Kış lastiği uygulaması valiliklerce belirleniyor ve valilikler uygulamayı bakanlığın ilan ettiği tarih aralığı öncesi ve sonrasında birer ay artırabiliyor.