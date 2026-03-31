Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 31 Mart 2026 TV8 yayın akışı...

TV8'de her akşam yayınlanan Survivor bu akşam olmayacak. Yarışmayı sıkı şekilde takip edenler bunun nedenini araştırıyor. Sıkça gelen soru ise "Survivor bu akşam yok mu, neden yok" şeklinde...
Survivor yeni bölüm neden yok?
Bu akşam Dünya Kupası Elemleri Play-off yarı finali Kosova - Türkiye maçı saat 21.45'te yayınlanacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Mücadele öncesinde de "Milli Maça Doğru" programı yer alacak.
31 Mart 2026 TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
09:00 Gel Konuşalım / Canlı Program
12:30 Survivor Ekstra / Canlı Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
18:45 Milli Maça Doğru / Canlı Spor
21:45 Kosova - Türkiye / Canlı Spor
00:15 Milli Maçın Ardından / Canlı Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Gel Konuşalım Program
05:30 Tuzak Dizi