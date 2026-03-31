Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 31 Mart 2026 TV8 yayın akışı...

Survivor'ın yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşmayacak. Yayın akışında program yer almazken vatandaşlar da "Survivor bu akşam yok mu, neden yok" sorusunu yöneltiyor. İşte nedeni...

Survivor yeni bölüm neden yok?

Bu akşam Dünya Kupası Elemleri Play-off yarı finali Kosova - Türkiye maçı saat 21.45'te yayınlanacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Mücadele öncesinde de "Milli Maça Doğru" programı yer alacak.

31 Mart 2026 TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

09:00 Gel Konuşalım / Canlı Program

12:30 Survivor Ekstra / Canlı Program

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

18:45 Milli Maça Doğru / Canlı Spor

21:45 Kosova - Türkiye / Canlı Spor

00:15 Milli Maçın Ardından / Canlı Program

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

03:30 Gel Konuşalım Program

05:30 Tuzak Dizi