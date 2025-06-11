Survivor final ne zaman? Bu akşam Survivor finali mi var?

Survivor'da bir dönemim daha sonuna geliniyor. Milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan Survivor 2025'te finale bir adım kaldı. Şimdi tarihi bilmeyenler sıklıkla "Survivor final ne zaman" diye soruyor.

Survivor final ne zaman?

Survivor 2025’te büyük final haftası heyecanı başladı. Çeyrek final, 11 Haziran Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Canlı olarak yayınlanacak bölüm saat 20.00’de başlayacak. Yarışmacılar, finale bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya mücadele edecek.

Survivor 2025 yarı final

Yarı final, 12 Haziran Perşembe günü İstanbul’da Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Yarı finale kalan yarışmacılar, canlı yayında yapılacak halk oylamasıyla büyük finale kalmak için son kez yarışacak.

Survivor 2025 büyük final

Survivor 2025'in kazananı 13 Haziran Cuma akşamı belli olacak. Final programı, yine İstanbul Anadolu Hisarı Yerleşkesinde düzenlenecek büyük organizasyonla saat 19.00’da başlayacak. Canlı yayında gerçekleşecek finalde halk oylamasıyla bir isim Survivor şampiyonu olacak.