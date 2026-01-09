Survivor kim elendi? Survivor'da kim gitti?

Survivor bu sezona da hızlı bir giriş yaptı. Tartışmalar yine yarışmaya damga vururken dün yarışmacılar için kadar anıydı. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunu sonrası 4 sisim elem adayı oldu. Şimdi binlerce kişi yarışmaya veda eden ismi öğrenmeye çalışıyor.

Survivor kim elendi?

Keremcem, Bayhan, Erkan, Murat bu haftanın eleme adaylarıydı. Oylama sonrası Keremcem ve Erkan oyuna çıkarken kazanan taraf Erkan oldu. Kader Konseyi'nde yapılan oylamanın ardından Keremcem adaya veda etti.

Öte yandan dün ödül oyununda ise kırmızı takım üstünlük sağlarken mavi takım ise bir köyün çöpünü topladı.