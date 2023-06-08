Süt sektörü Süt Akademisi etkinliğinde buluştu

Sütteki ulusal ve uluslararası mevzuatların ele alındığı Süt Akademisi’nin yeni eğitim programı, Karma Grup tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği ile hazırlandı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği de (SETBİR) etkinliğe detek veren kurumlar olarak yer aldı.

Süt endüstrisinde teknoloji kullanımı iyi bir noktada

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer, şunları söyledi: “Ülkemizde süt üretiminde ciddi yapısal ve finansal zorluklar bulunmasına karşın süt endüstrisinin teknoloji kullanım düzeyi oldukça iyi bir noktada.

Ancak, çiğ süt üretimindeki kayıt dışılığın giderilmesi ve süt üretimindeki girdi maliyetlerinin düşürülmesi için adımlar atılmaması durumunda güvenli süt ve süt ürünlerine erişimin zorlaşacağı unutulmamalı" dedi.

Karma Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı ise, “Ekim ayında endüstri ve akademi temsilcilerini 3. Ulusal Sütçülük Kongresi’nde bir araya getireceğiz. Amacımız sektöre en büyük faydayı sağlayacak programlar hazırlamak” diye konuştu.