“Süt ve süt ürünleri gıda paketlerine dâhil edilmeli’

02 Nisan 2020

MERSİN - Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülke genelinde aylık 1 milyon 180 bin ton süt ve süt ürünleri elde edildiğini belirten Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz bulaşıcı hastalığın önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı sektöre olan talebin büyük oranda azaldığına dikkat çekti. Hem hayvancılık yapan çiftçilerin hem süt ürünleri üreticilerinin hem de ihracatçı firmaların çok sıkıntılı günler yaşamaya başladığını vurgulayan Yamanyılmaz, “Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle gıda yardımı yapılacak dar gelirli vatandaşlarımıza özellikle süt ve süt ürünlerinin dağıtılması gerekiyor. Bu yapılırken, süt ve süt ürünlerinin yerel tedarikçilerden ve toptancılardan temin edilmesine özen gösterilmesi küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ayakta kalması, üretimlerini devam ettirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor” diye belirtti.

Üretici ve ihracatçı firmalar zorda

Son tedbir kararlarıyla lokantaların, toplu yemek fabrikalarının kapalı olduğunu, pastanelerin de yüzde 20 kapasite ile çalıştığını ifade eden ASHİB üyesi Ketre Süt Ürünleri firma sahibi Fahri Ketre günlük 5-6 ton olan yoğurt, ayran ve peynir üretimlerini 3 tona kadar düşürdüklerine dikkat çekerek “Birkaç güne kalmaz 1 tona kadar ineceğiz. Sütünü alamayacağımı söylediğim köylüler, ineklerini kasaplara satmaktan başka çareleri olmadığını ifade ediyorlar. Valiliklerle, belediyelerin bir organizasyon içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza taze süt, yoğurt, ayran gibi ürünlerin dağıtımına başlaması gerekiyor. Belediyeler bize yardımcı olursa hem köylüyü kurtarırız, hem sektör ayakta kalır, hem de evde kalan vatandaşlarımız sağlıklı taze süt ve süt ürünleri yiyebilir” dedi.

‘Süt tozu tesisi kurulmalı’

Adana bölgesinde süt tozu fabrikası bulunmadığı için hem köylülerin, hem de üretici şirketlerin günlük sütleri değerlendirmekte zorlandığını belirten Yücel Yonca Süt Ürünleri firma sahibi İsmail Yücel de KOBİ ölçüsünde çalışan şirketlerin aldıkları sütlerden yaptıkları peynirlerin depolara kaldırıldığını ve artık depolarda da yer kalmadığını söyledi. Sektörün söz konusu şartlarda en fazla bir ay dayanabileceğini aktaran Yücel, Çukurova yöresinde süt tozu tesisi kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Sektörde ödemeler dengesi bozuldu”

Salgın hastalık nedeniyle alınan önlemler nedeniyle sektörde satış kanallarının değiştiğini, para akışı hızlı olan restoranlar ve catering firmalarının faaliyetlerini durdurmasından dolayı zorluklar yaşandığını belirten Yörüksüt Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz, marketlerin ortalama 80-90 gün vadeli ödeme yapmasından dolayı ödemeler dengesinin de bozulduğunu aktardı.

“Krizde en fazla desteklenmesi gereken sektörüz”

Torunoğlu Süt Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Torun ise kriz nedeniyle sektörün desteklenmesi gerektiğini, insanların sağlıklı ürün tüketmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, yerel firmalardan tedarik edilecek süt ve süt ürünlerinin gıda paketlerinin içinde ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtımını beklediklerini dile getirdi.

Adana Sütçüler ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Memduh Özalp de köylünün sütü satacak kimse bulamadığı için hayvanlarını değerinden çok düşük fiyatlarla kasaplara sattığını, böyle devam ederse ilerleyen zamanlarda ülke genelinde süt krizinin baş göstereceğini, içecek süt bulmakta zorlanılacağını söyledi.