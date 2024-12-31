Suudi Arabistan 100 adet KAAN siparişi verdi mi? İki temel gerekçe...

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geçen günlerde Ankara'da Suudi Arabistan'dan önemli konukları ağırladı.

Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyetle görüştü.

Görüşmede askeri alandaki işbirliği de konuşuldu ancak detay verilmedi.

'100 uçak alabilirler'

ABD merkezli Forbes dergisi, Suudi Arabistan ordusunun 2030 planları kapsamında halihazırda geliştirme aşamasında bulunan 100 adet KAAN savaş uçağı satın almayı planladığını yazdı.

Dergi, Suudi Arabistan'ın bu uçağı satın almak için gerekçelerini de sıraladı.

F-35'ten umudu kestiler mi?

KAAN'ın özelliklerinden bahseden dergi, KAAN'ı 'Dassault Rafale ve Eurofighter Typhoon'un bir kademe üzerinde, F-35 ve F-22 Raptor gibi gerçek beşinci nesil stealth uçakların altında' olarak tanımladı.

Forbes, Suudi Arabistan'ın Eurofighter ve Rafale siparişini değerlendirmeye aldığını belirterek ülkenin ABD'den F-35 alıp almayacağının belirsiz olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'ın KAAN'a ilgisinin, ABD'ye farklı alternatifler olduğunu gösterdiğini aktaran Forbes, ülkenin uzun vadede F-35'ten umudunu kesmiş olabileceğini vurguladı.

Dergiye göre ayrıca ülke 2040'larda altıncı nesil savaş uçağı alana kadar KAAN'ı 'geçici çözüm' olarak görebilir. Forbes, Suudi Arabistan'ın ödeyeceği tutarın, KAAN'ın üretimi sürecinde gerekli yatırıma katkı sağlayabileceğini de kaydetti.