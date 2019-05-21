Suudi Arabistan, Türkiye’ye ambargo mu başlattı?

21 Mayıs 2019

Kerim ÜLKER

Ankara-Riyad arasında son birkaç yıldır devam eden siyasi gerilim ekonomiye de yansıyor. Kaşıkçı cinayetiyle bir anda gerilen ilişkiler sonrası, Riyad’dan gelen peş peşe açıklamalarl akıllarda soru işaretleri doğuruyor.

18 Mayıs’ta ilk kez dunya.com’dan duyurduğumuz haberde Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya yer vermiştik. Haberimizde Büyükelçiliğin Suudi vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul satın alırken uyardığını yazmıştık. Türkiye’de Suudi vatandaşlarının parasını verdiği gayrimenkullerini alamadıklarını, bununla ilgili şikayetlerin arttığına dikkat çeken Suudi Arabistan Büyükelçiği’nin ardından bu kez Türkiye aleyhine iki önemli açıklama daha geldi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan hem sosyal medyada hem de Suudi basınına Türkiye’den uzak durun mesajı verdi! Ülkede yayın yapan en önemli medya kuruluşlarından Saudi Gazette’ye açıklamada bulunan Al-Ajlan, Türkiye'de iş yapmanın tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Türk yetkililerin Suudi yatırımcılarını koruyamadığına yönelik bir çok şikayet aldıkları iddiasında bulundu. Suudi iş adamlarının taciz edildiğini iddia eden Al-Ajlan, dolandırıcılık olaylarının da arttığına dikkat çekti.

“Türkiye’ye gitmeyin” uyarısı!

Al-Ajlan, Suudi iş adamlarının ardından bu kez turizm konusunda bir başka açıklamada daha bulundu. Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye giden turistlerin hakarete ve tacize uğradığını iddia eden Al-Ajlan, bununla da yetinmedi ve Suudi turistleri “kardeş ülkeler” olarak nitelediği Mısır, Dubai gibi bölgelere gitmelerini tavsiye etti. Al-Ajlan, Türkiye’ye seyahat etmeyin uyarısında bulundu.

Al-Ajlan, başkanı olduğu Riyad Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye’ye gitmek isteyenlerin rezervasyonlarında değişiklik istediği durumlarda, Mısır, Dubai gibi dost ülkeleri tercih etmeleri halinde yardımcı olacağını açıkladı.

Prens, Türk kahvesini geri çevirmişti

Geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı gibi Riyad Valisi Prens Faisal bin Bandar’a ikram edilen bir fincan kahveyi almış, kahvenin Türk ürünü olduğunu öğrendiğinde iade etmişti. Suudi Prens Abdullah bin Sultan el Saud’un paylaştığı ve sosyal medyada yayılan bu olayın ardından hem Suudi iş adamlarına hem de turistlere verilen mesajlar akla Riyad’ın Ankara’ya gizli bir ambargo başlattığı şüphelerini doğuruyor.

Konutta 2’nci, turizmde 11’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en fazla konut alan ikinci ülke, Irak’ın ardından Suudi Arabistan. TÜİK’e göre yabancılara son beş yılda 122 binden fazla konut satıldı. Bu konutların yüzde 10.2’sini yani 10.3’ünü (10.653) Suudi vatandaşları oluşturdu. Türkiye’ye gelen turist sayısında ise 11’inci sırada. Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısı 2016’da 530 bin, 2017'de 651 bin olmuştu. 2018'de sadece İstanbul’a gelen Suudi turist sayısı 628 bini aşmıştı.