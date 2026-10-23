Suudi Arabistan'da iki büyük forum ertelendi: Bölgesel gerilim takvimi bozuyor

Suudi Arabistan, kasım ayında Riyad’da düzenlenmesi planlanan iki büyük uluslararası etkinliği ileri bir tarihe aldı. Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu ile ikinci Suudi İstatistik Forumu’nun 2027’ye ertelendiği açıklandı. Karar, Riyad’ın son yıllarda hızla büyüyen uluslararası kongre ve forum takviminde yeni bir değişime işaret etti.

Ertelenen etkinlikler, yalnızca istatistik ve veri topluluğu açısından değil, Suudi Arabistan’ın küresel etkinlik merkezi olma hedefi bakımından da önem taşıyordu. Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, teknoloji şirketleri ve politika yapıcıları bir araya getirmesi beklenen forumların yeni tarihlerinin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Ertelemenin ardından katılımcı kurumların hazırlıklarını ve uluslararası organizasyon planlarını yeniden değerlendirmesi gündeme geldi.

Kasım takvimindeki iki büyük forum 2027’ye kaldı

Riyad’da 9-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan altıncı Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu ile bunun yan etkinliklerinden biri olarak hazırlanan ikinci Suudi İstatistik Forumu gelecek yıla kaydırıldı. Suudi Arabistan İstatistik Genel Otoritesi, iki etkinliğin 2027’de yapılacağını duyururken yeni takvimin resmî kanallar üzerinden ayrıca ilan edileceğini belirtti. Böylece kasım ayı için hazırlanan kapsamlı uluslararası toplantı programı ertelenmiş oldu.

Kararın ardından, forumlara katılmayı planlayan kurumlar ve uzmanlar açısından hazırlık takvimi de belirsizliğe girdi. Özellikle uluslararası kuruluşlar, ulusal istatistik ofisleri ve veri alanında çalışan şirketler açısından bu forumlar, yalnızca bilgi paylaşımı değil, yeni ortaklıkların kurulması bakımından da önemli bir platform niteliği taşıyordu. Farklı ülkelerden gelecek katılımcıların seyahat, konaklama ve toplantı hazırlıklarının da yeni tarihlere göre düzenlenmesi gerekecek.

Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu, sürdürülebilir kalkınma verileri, resmî istatistikler, veri yönetişimi ve dijital dönüşüm alanında dünyanın önemli uluslararası buluşmaları arasında bulunuyor. Forum, kamu kurumları ile özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında veri üretimi ve kullanımı konusunda işbirliğini artırmayı amaçlıyor. Özellikle ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini daha güvenilir göstergelerle izlemesi, forumun temel çalışma alanlarından birini oluşturuyor.

Riyad’daki toplantının güvenilir veri, sınır ötesi veri paylaşımı, kamu-özel sektör ortaklıkları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için istatistik altyapısının güçlendirilmesi gibi başlıklara odaklanması bekleniyordu. Suudi Arabistan da bu ev sahipliğiyle hem istatistik alanındaki kurumsal kapasitesini öne çıkarmayı hem de veri ekonomisindeki ağırlığını artırmayı hedefliyordu. Forumun ertelenmesi, bu çalışmaların uluslararası katılımcılarla ele alınacağı büyük buluşmanın da gelecek yıla taşınması anlamına geliyor.

Suudi İstatistik Forumu da ertelendi, gerekçe açıklanmadı

İkinci Suudi İstatistik Forumu, Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu’nun yan etkinliği olarak planlanmıştı. Suudi Arabistan İstatistik Genel Otoritesi tarafından düzenlenen forumun, ulusal düzeyde istatistik ekosistemini güçlendirmeye, veri üretiminde kurumlar arası işbirliğini artırmaya ve karar alma süreçlerinde verinin kullanımını öne çıkarmaya odaklanması bekleniyordu. Toplantıya kamu yöneticileri, uluslararası kuruluş temsilcileri, istatistik uzmanları ve akademisyenlerin katılması öngörülüyordu.

İlk kez Nisan 2025’te düzenlenen forum, Suudi Arabistan’ın resmî istatistik altyapısını daha görünür hale getirme çabasının bir parçasıydı. İkinci buluşmanın 2027’ye ertelenmesi, Riyad’ın veri ve istatistik alanındaki uluslararası işbirliği takvimini de değiştirdi. Etkinliğin yeni tarihte aynı programla mı gerçekleştirileceği, yoksa oturum ve katılımcı yapısında düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği henüz açıklanmadı.

Yetkili kurumun açıklamasında iki forumun 2027’ye ertelendiği teyit edilirken yeni tarihler konusunda ayrıntı verilmedi. Ertelemenin nedenine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme de kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu nedenle kararın doğrudan güvenlik endişelerinden, organizasyon sorunlarından veya başka bir gerekçeden kaynaklandığını söylemek için yeterli bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte son dönemde Suudi Arabistan’daki bazı yüksek profilli uluslararası etkinliklerin takviminde de değişiklikler yaşanması dikkat çekiyor. Ülkenin önemli uluslararası yatırım konferanslarından Future Investment Initiative'nin de 2027’ye ertelenmesi, büyük organizasyonların takviminde yaşanan değişiklikleri daha görünür hale getirdi. Ancak farklı etkinlikler için alınan kararların aynı nedene dayandığı henüz doğrulanmış değil.

Riyad’ın etkinlik ekonomisinde takvim değişiyor

Suudi Arabistan, son yıllarda yalnızca enerji ve yatırım başlıklarında değil, kongre, spor, teknoloji ve uluslararası forum organizasyonlarında da küresel ölçekte daha görünür bir rol üstlenmeye çalışıyor. Riyad’ın büyük ölçekli etkinliklere ev sahipliği yapması, otelcilik, ulaşım, organizasyon hizmetleri ve iş turizmi açısından ekonomik değer yaratıyor. Uluslararası katılımcıların kentte gerçekleştirdiği harcamalar, toplantı ve konaklama sektörlerinin faaliyetlerini de destekliyor.

Bu nedenle büyük forumların ertelenmesi, yalnızca toplantı tarihlerinin değişmesiyle sınırlı bir gelişme olarak değerlendirilmiyor. Organizasyon şirketleri, konaklama işletmeleri ve etkinlik hizmeti sağlayıcıları açısından planlanan faaliyetlerin başka bir döneme kayması söz konusu olabiliyor. Bununla birlikte doğrudan bir ekonomik kayıp hesabı yapmak için henüz yeterli veri bulunmuyor. Yeni tarihlerin, katılımcı sayısının ve organizasyon ölçeğinin nasıl şekilleneceği bu etkinin boyutunu belirleyecek.

Suudi Arabistan’ın uluslararası organizasyonlara verdiği önem, ülkenin petrol dışı ekonomik faaliyetleri büyütme hedefiyle de bağlantılı bulunuyor. Kongreler, fuarlar ve büyük iş toplantıları; turizm gelirlerini çeşitlendirme, uluslararası şirketleri ülkeye çekme ve hizmet sektöründeki faaliyetleri artırma açısından önem taşıyor. Dolayısıyla bu etkinliklerin düzenlenme sıklığı ve uluslararası katılımcı kapasitesi, Riyad’ın ekonomik çeşitlendirme politikalarının görünür alanlarından birini oluşturuyor.

Veri, yapay zekâ, dijital kamu hizmetleri ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda ülkeler arası rekabetin hızlandığı bir dönemde, Dünya Veri Forumu gibi buluşmalar diplomatik açıdan da önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar yalnızca teknik bilgi paylaşımı sağlamıyor; ulusal veri politikalarının, dijital dönüşüm projelerinin ve uluslararası ortaklık fırsatlarının tanıtılmasına da imkân veriyor. Riyad’ın forumlara ev sahipliği yapma hedefi, bu nedenle veri ekonomisinde daha güçlü bir uluslararası konum edinme çabasının parçası olarak görülüyor.

Suudi Arabistan’ın veri ve istatistik alanındaki kurumsal profilini güçlendirme hedefi devam ederken, 2027’ye kayan takvim bu alandaki büyük uluslararası buluşmanın ertelendiğini gösteriyor. Forumların tamamen iptal edilmemesi, ev sahipliği planının şimdilik korunduğuna işaret ediyor. Ancak gelecek yıl yapılacak toplantıların kapsamı ve katılımcı düzeyi yeni takvim açıklandıktan sonra netleşebilecek.

Gözler 2027 için açıklanacak yeni tarihlerde

Şimdi dikkatler, iki forum için açıklanacak yeni tarihlere çevrildi. Uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri, 2027 takviminin ne zaman netleşeceğini izliyor. Özellikle forumların aynı kapsam ve katılımla mı yapılacağı, yoksa program yapısında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak.

Yeni tarihler, organizasyonlara katılmayı planlayan uluslararası kurumların kendi çalışma takvimleri açısından da belirleyici olacak. Birleşmiş Milletler bünyesindeki istatistik çalışmaları, sürdürülebilir kalkınma göstergeleri ve veri işbirliği programları yıl boyunca farklı toplantılarla devam ediyor. Riyad’daki büyük buluşmanın bu takvim içinde hangi döneme yerleştirileceği, katılımcıların hazırlık süreçlerini doğrudan etkileyecek.

Forumların ertelenmesi, planlanan veri ve istatistik çalışmalarının tamamının durduğu anlamına gelmiyor. Kurumlar arası teknik görüşmelerin, hazırlık çalışmalarının ve veri politikalarına ilişkin uluslararası işbirliğinin diğer kanallar üzerinden devam etmesi mümkün bulunuyor. Ancak büyük ölçekli yüz yüze toplantıların gelecek yıla bırakılması, ortak girişimlerin duyurulması ve uluslararası katılımın sağlanması açısından takvimi değiştirebilir.

Ortaya çıkan tablo, Suudi Arabistan’ın uluslararası etkinlik programında yeni bir düzenlemeye gittiğini gösteriyor. Bunun kalıcı bir yön değişimine mi, yoksa yalnızca belirli organizasyonların tarihlerinin yeniden planlanmasına mı işaret ettiği ise gelecek aylarda yapılacak açıklamalarla anlaşılacak. Riyad’ın 2027 takvimi netleştiğinde, ertelenen iki büyük forumun ülkenin uluslararası organizasyon hedefleri içindeki yeri de daha açık biçimde görülecek.