Suudi konsolosluğunda arama yapılacak

15 Ekim 2018

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sis perdesi henüz aralanmış değil.

Dışişleri kaynakları, konsoloslukta öğleden sonra arama yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan olayla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, ilk toplantısını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Yaklaşık 15 kişiden oluşan Suudi heyeti, toplantının sonunda 10 ayrı araçla Emniyet'ten ayrılarak konsolosluk binasına gitti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

Kaynak: AA