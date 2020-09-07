Suudi mahkemeden Kaşıkçı cinayetinde nihai karar
Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayetinde nihai kararını verdi.
Suudi Arabistan'da mahkeme gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde nihai kararını verdi. Mahkeme, 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye 7 ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi.
Al Arabiya televizyon kanalında Suudi Arabistan Savcılığı'na dayandırılarak yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin sanıklara dair nihai hüküm verildi. Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında dair 8 kişiyi suçlu buldu. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişiye 20 yıl hapis cezası verdi. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 3 kişiye 7 ve 10 yıl arasında hapis cezası verdi. (Reuters)
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.