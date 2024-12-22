T24 haber sitesi hakkında terör soruşturması başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, “Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü” başlıklı haber nedeniyle T24 isimli haber sitesi ve sosyal medya hesabından Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikte paylaşım yapan Seyhan Avşar hakkında terör propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “20/12/2024 tarihinde T24 isimli haber sitesinde 'Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü' başlıklı haber ve Seyhan Avşar isimli şahıs tarafından 21/12/2024 tarihinde Twitter sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda PKK terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında kayıt bulunan örgüt mensupları (ayrıntısı aşağıda verilmiştir) Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.