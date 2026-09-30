T24 internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, T24 internet haber sitesine ve sitenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
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Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, T24'ün son 1 yıl içerisinde 118 içeriğinin LGBT propagandası niteliğinde olduğu değerlendirilirken, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararı verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA