Döviz kurundaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Benzin ve motorine dev zam! (Benzin ve mazota kaç TL zam geldi?)

Bu çerçevede benzine 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 1 lira 50 kuruş zam yapıldı. Dünya Gazetesi'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, motorin grubuna ise 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1 lira 83 kuruş zam gelecek.

Zamların ardından üç büyükşehirde benzinin litre fiyatı şu seviyelere çıktı:

İstanbul: 46,79 TL

Ankara: 47,43 TL

İzmir: 47,77 TL

Yarın yapılacak 1 lira 83 kuruşluk motorin zammıyla birlikte litre fiyatlarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

İstanbul: 46,03TL

Ankara: 46,85 TL

İzmir: 47,13 TL

Vatandaşlar, "Benzin ve motorin zammı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırırken 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları da netleşti. İşte il il liste:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,79 TL

Motorin: 44,22 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,65 TL

Motorin: 44,11 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,43 TL

Motorin: 45,05 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,77 TL

Motorin: 45,38 TL

LPG: 26,04 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.