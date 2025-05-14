Tabela değişti: Benzine dev zam... sıra motorinde!
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına yeni artışlar yaşanıyor. Benzin fiyatlarına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi, yarın ise motorin fiyatlarına zam gelecek. Zam haberini alan vatandaşlar arama motorlarından "Mazota kaç TL zam gelecek?", "Benzine ne kadar zam geldi?" sorgulamaları yapıyor. Peki benzin ve mazot zammı ne kadar? İşte 14 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve güncel akaryakıt zamları...
Döviz kurundaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Benzin ve motorine dev zam! (Benzin ve mazota kaç TL zam geldi?)
Bu çerçevede benzine 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 1 lira 50 kuruş zam yapıldı. Dünya Gazetesi'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, motorin grubuna ise 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1 lira 83 kuruş zam gelecek.
Zamların ardından üç büyükşehirde benzinin litre fiyatı şu seviyelere çıktı:
İstanbul: 46,79 TL
Ankara: 47,43 TL
İzmir: 47,77 TL
Yarın yapılacak 1 lira 83 kuruşluk motorin zammıyla birlikte litre fiyatlarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:
İstanbul: 46,03TL
Ankara: 46,85 TL
İzmir: 47,13 TL
Vatandaşlar, "Benzin ve motorin zammı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırırken 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları da netleşti. İşte il il liste:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,79 TL
Motorin: 44,22 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,65 TL
Motorin: 44,11 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 47,43 TL
Motorin: 45,05 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 47,77 TL
Motorin: 45,38 TL
LPG: 26,04 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.