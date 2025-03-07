Tabela değişti: Benzine indirim geldi sırada motorin var! (7 Mart güncel akaryakıt fiyatları)
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 7 Mart 2025 Cuma gününde akaryakıt fiyatlarında indirim bulunuyor. Benzin fiyatlarına 4 Mart tarihinde gelen indirimin ardından bir kez daha indirim yapıldı. Ayrıca bu akşam gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor. Peki 7 Mart 2025 Cuma gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (7 Mart)
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 7 Mart 2025 itibarıyla indirim bulunuyor.
Benzine indirim mi geldi? Benzin fiyatlarında son durum!
4 Mart tarihinde 1 lira 15 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarında bugün ise ikinci indirim yaşandı. Böylece benzin grubunda çifte indirim yaşanmış oldu. İkinci indirimle benzin fiyatlarında 2 lira 6 kuruş düşüş gerçekleşti.
Motorine indirim mi geldi? Motorin (mazot) fiyatlarına ne kadar indirim gelecek?
Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorin de bekleniyor. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarında da 1 lira 35 kuruş indirim yapılacak.
Son akaryakıt zamları ve indirimleri
Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. 22 Şubat tarihinde ise motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam gelmiş, bu zam 27 Şubat tarihinde gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim ile birnevi geri çekilmişti.
En son ise 4 Mart gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş indirim uygulanmıştı.
7 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları
Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 43.41 TL/LT
Motorin: 46.65 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 43.26 TL/LT
Motorin: 46.54 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 43.96 TL/LT
Motorin: 47.38 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 44.33 TL/LT
Motorin: 47.74 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT