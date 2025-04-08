Tabelalar değişecek! Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşüşe geçmesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim yapılacak. Söz konusu indirim, pompaya doğrudan yansıyacak ve araç sahiplerinin bütçesine bir nebze de olsa nefes aldıracak. Öte yandan Dünya’nın ulaştığı kaynaklara göre, çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında bir indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki küresel düşüş, Türkiye’de motorin ve benzin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.
Dünya’nın ulaştığı kaynaklara göre, benzinde çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında bir indirim bekleniyor.
Öte yandan sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Yapılan indirim, yarından itibaren tabelaya yansıyacak.