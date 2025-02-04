Tabelalar değişecek! Otogaza zam geldi

Otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği öğrenildi.

Otogaz grubunda İzmit'te 1,04, Kırıkkale'de 1,05, Dörtyol'da 1,04 TL, Samsun'da 1,06 ve Ambarlı'da 1,05 TL fiyat artışı meydana gelecek.

4 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL