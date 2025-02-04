Tabelalar değişecek! Otogaza zam geldi
Otogaz grubuna yarından itibaren zam geleceği öğrenildi. İstanbul'da otogazın litresi 26.49 TL'den, Ankara'da ise 26.39 TL'den satılıyor.
Otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği öğrenildi.
Otogaz grubunda İzmit'te 1,04, Kırıkkale'de 1,05, Dörtyol'da 1,04 TL, Samsun'da 1,06 ve Ambarlı'da 1,05 TL fiyat artışı meydana gelecek.
4 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.34 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 46.36 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.86 TL
Motorin litre fiyatı: 47.15 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.23 TL
Motorin litre fiyatı: 47.53 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL