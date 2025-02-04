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Tabelalar değişecek! Otogaza zam geldi

Otogaz grubuna yarından itibaren zam geleceği öğrenildi. İstanbul'da otogazın litresi 26.49 TL'den, Ankara'da ise 26.39 TL'den satılıyor.

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Otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği öğrenildi.

Otogaz grubunda İzmit'te 1,04, Kırıkkale'de 1,05, Dörtyol'da 1,04 TL, Samsun'da 1,06 ve Ambarlı'da 1,05 TL fiyat artışı meydana gelecek.

4 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 46.36 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL
Motorin litre fiyatı: 47.15 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL
Motorin litre fiyatı: 47.53 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL