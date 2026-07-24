Tadilat yaparken betonu kıran usta 30 kilo altın buldu!

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir villanın tadilatını yapan tesis ustası, bodrum katında betondan dışarı uzanan ipin peşine düşünce hayatının keşfini yaptı. Betonu kırarak ipin bağlı olduğu noktaya ulaşan usta, içinde 2,4 milyon dolar değerinde altın sikke bulunan paslı bir metal sandıkla karşılaştı.

Yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki altın sikkelerin üzerinde ünlü besteci Mozart'ın portresinin bulunduğu belirtilirken hazinenin İkinci Dünya Savaşı öncesinde saklandığı değerlendiriliyor.

Bir gün önce fark edildi ama önemsenmedi

Alman basınına göre aynı ip, keşiften birkaç gün önce başka bir işçi tarafından da görülmüş ancak sıradan bir halat olduğu düşünülerek dikkate alınmamıştı. Hazineyi bulan tesisatçı ise ipi çekmeye çalıştı. Yerinden oynamayınca beton zemini kırdı ve yıllar önce betona sabitlenmiş metal sandığı ortaya çıkardı.

Avusturya'da yürürlükte olan yasa, hazinenin ev sahibi ile bulan kişi arasında paylaşılmasına izin veriyor. Bu nedenle tesisatçı da milyonlarca dolar değerindeki hazinenin yarısını alabilecek.

Avrupa'da hazine keşifleri artıyor

Son yıllarda Avrupa'nın farklı bölgelerinde dikkat çeken tarihi hazine keşifleri yapılıyor. İngiltere'de metal dedektörü kullanan bir grup, değeri 5,6 milyon doları bulan 2 bin 584 gümüş sikke bulurken, Çekya'da yürüyüş yapan bir kadın binlerce Orta Çağ sikkesi keşfetti.

İtalya'da bir dalgıç denizin altında yaklaşık 30 bin Roma dönemine ait sikke, Almanya'da ise altyapı çalışması yapan bir işçi yaklaşık 1.600 Orta Çağ sikkesi buldu.