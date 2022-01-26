TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Gaziantep gişeleri, tüm araçlar için açıldı.

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.

İlk olarak küçük araçlar için ulaşıma açılan otoyol, temizleme çalışmalarının ardından kamyon, tır, çekici ve otobüsler için de geçişe açıldı.

Sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep istikametinde ise yol açma çalışmaları sürüyor.