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TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun tamamen ulaşıma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, önceki gün akşam saatlerinden itibaren ekiplerin otoyol güzergahında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Karla mücadele anlamında kent genelinde 6 bin personelin emek verdiğini anlatan Gül, "En zorlu noktalardan birisi TAG Otoyolu'ydu. Şu an itibarıyla otoyolu tamamen ulaşıma açtık. Don olaylarına karşı herkesin yine de dikkatli olmasını, kar lastiği olmayan araçlarla seyahate çıkılmamasını özellikle istiyoruz." diye konuştu.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

 

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