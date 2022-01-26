TAG Otoyolu'nda tır geçişlerine izin verilmiyor
TAG Otoyolu Gaziantep gişelerinden kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep gişelerinden tır geçişlerine izin verilmiyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kriz masası, sahadan gelen bilgiler ışığında otoyolun son durumunu değerlendirdi.
Bu kapsamda, otoyolun Nizip-Adana bölümünde tır harici araçların gidişine izin verildi.
Bölgeden hafif araçların seyahatine devam edebildiği kentte, tırlar ise Gaziantep'teki gişelerin çevresinde kuyruk oluşturmaya başladı.