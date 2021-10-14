Taha Çakmak kimdir?
BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Taha Çakmak, TCMB Başkan Yardımcılığı koltuğuna atandı.
BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Taha Çakmak, TCMB Başkan Yardımcılığı koltuğuna atandı.
Taha Çakmak 1981’de Elazığ’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi.
Taha Çakmak, 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu’da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası A.Ş.’de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev aldı. 2019-2021 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Taha Çakmak, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.