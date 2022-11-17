Tahıl koridoru anlaşması 4 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür."

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletlere, Genel Sekreter Antonio Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e şükranlarını sunarak, emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna, 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından taşınabilmesine imkan veren tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasında anlaşıldı.

Açıklamaya göre Ukrayna ve Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılması için uzlaşmaya İstanbul'daki görüşmelerde vardılar. Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin anlaşmanın garantörleri olmaya devam edeceklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın açıklamasının niyet beyanı olduğunu ancak görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulunurken, Rusya'dan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, anlaşmanın yenilenmesini görüşmek üzere salı günü İstanbul'da Rus ve Türk yetkililerle bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Mutabakatın kesintisiz işlemesi ve ayrıca tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşımı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov da “Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor" demişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.