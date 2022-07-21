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Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasında imzalar İstanbul'da atılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için yapılacak görüşmelerle ilgili yarın İstanbul'a gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

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