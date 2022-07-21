Tahıl sevkiyatı için imzalar bugün atılıyor

Rusya'nın Ukrayna işgali ile dünya genelini etkileyen gıda krizini hafiletmesi beklenenTahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak.

Söz konusu anlaşma Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının tahıl ihracatına açılması için gerçekleşecek.

Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal eden Rusya'nın Karadeniz'deki filolara blokaj uygulaması dünya genelinde arzı düşürmüş ve tahıl fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tören saat 16:30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın önemine değinmiş ve "Ukrayna-Rusya arasında ateşkes konusunda umutlu değiliz ama tahıl konusunda işbirliği olursa iki ülke arasında güven artırıcı bir adım olacak" demişti.