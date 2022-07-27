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Tahıl sevkiyatı üssü İstanbul’da açıldı

Ukrayna'dan yapılacak tahıl sevkiyatına ilişkin başlatılan çalışmaların ardından İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssü açıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi merkezi bugün resmi olarak açıldı. Bakan Akar, "Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Şu anda mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmuyor" açıklamasını yaptı.

Ukrayna’dan yapılacak olan tahıl sevkıyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da atılan imzanın ardından bugün İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssü açılıyor. Çalışmalarına başlayan koordinasyon merkezinin resmi açılışı yapıldı..

Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkilileri yer alıyor.