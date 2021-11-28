Tahir Elçi, Diyarbakır'da anıldı

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan ve aralarında Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de bulunduğu bir grup, saldırının gerçekleştiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, burada yaptığı konuşmada, "Bizler Tahir Elçi'nin dostları olarak, ömrünü ağır insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan, son nefesinde bile şiddete karşı barış ve demokrasiyi savunan ebedi başkanımızın aramızdan alınışının 6'ncı yılında kendisini bir kez daha saygıyla anıyor, barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi, onun aziz hatırası önünde bir kere daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkan Elçi de adaleti diriltmenin hukuku uygulayanların yegane görevi olduğunu belirterek, "Hukukun uygulayıcıları olan yargıçların hiçbir etki altında kalmadan yerde masumca yatan bir vatandaşın hesabını sormak gibi bir zorunluluklarının olduğu bugün yine hatırlanmalıdır." dedi.

Anma törenine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı CHP ve HDP milletvekilleri, bölge baro başkanları ile avukatlar katıldı.