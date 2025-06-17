'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla cezaevine gönderilen ve 5 aya yakın tutuklu kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye edilmesinin ardından ilk kez konuştu.

Marmara Cezaevi önünde kendisini karşılayan kalabalıkla kuçaklaşan Ümit Özdağ "149 günden beri Zafer otağını kurup her gün 24 saat soğukta, karda, kışta, kıyamette güneş altında nöbet tutan bütün Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Sadece zafer nöbeti değil, demokrasi ve hukuk nöbetiydi"

"Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi" diyen Özdağ şunları söyledi:

Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim. Bana atılan suç Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak, halkı kin ve nefrete kışkırtmak suçu konusunda ellerinde hiçbir delil olmamasına, savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen, Ümit Özdağ'ın adı yazıyor, onun tahrik ettiği yazıyor diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesine rağmen bir ceza tesis edildi ama bunun istinafı var, Yargıtayı var ve göreceksiniz bundan beraat edeceğiz.

5 ay beni tek kişilik bir hücrede tuttular

Hukukun nasıl düşman ceza hukuku şeklinde muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığının çok somut bir örneğini burada birlikte yaşadık. 5 ay beni tek kişilik bir hücrede tuttular. Suçunuz olduğuna dair bir tek kanıt yok ama 5 ay sizi tek başınıza fiziksel güç kullanarak hapsedebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil.

Tekrar ediyorum hiçbirimizin. Anayasal ve yasal haklarımız güvence altında da değil. Tekrar herkesin bu ülkede eşit vatandaş olduğu, farklı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerekiyor.

İlk yapmayı planladığım camide bir şükür namazı kılmaktı

Ben buradan çıkar çıkmaz ilk yapmayı planladığım şey şurada camide bir şükür namazı kılmaktı fakat jandarma izin vermemiş. Neden itiraz ettiler anlamadım. Otağa uğradıktan sonra Ankara'ya geçeceğim, ondan sonra çalışmalara başlıyorum."

"Cezaevinde olmamın gerçek nedeni..."

2 yıl 3 ay 3 gün hapis cezası ile tahliye edilen Özdağ, 11 Haziran'daki savunmasında, "Bütün Türkiye, cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor" demişti.