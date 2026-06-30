Tahran yönetimi diplomatik görüşmelerle yas sürecini birlikte yürütüyor

İran eski Dini Lider Ali Hamaney için aylarca süren ertelemelerin ardından altı günlük ve çok şehirli bir devlet cenaze töreni organize ediyor. Tahran yönetimi güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken eşzamanlı olarak Hürmüz Boğazı nükleer anlaşma maddeleri ve ekonomik yaptırımlara dair devam eden kırılgan ABD-İran diplomatik görüşmelerini yönetiyor. Hükümet İslam Cumhuriyeti tarihinin en geniş çaplı devlet cenazesine hazırlanırken cumartesi günü başlayacak olan törenler İran ve Irak sınırları içindeki beş ayrı şehri kapsıyor. Ülke 28 Şubat tarihinde savaşın açılış safhasını oluşturan ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ali Hamaney cenazesini neredeyse dört aylık bir sürenin ardından defnediyor.

Hamaney 1979 devrimi sonrasında kurulan İslam Cumhuriyeti bünyesinde 37 yıl boyunca dini liderlik pozisyonunda kalarak ülke tarihinin en uzun süre görev yapan ikinci kişisi unvanını elde etti. Meşhed kentinde 1939 yılında dünyaya gelen Hamaney 1981 yılından 1989 yılına kadar İran cumhurbaşkanlığı makamında bulundu. Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin vefat etmesinin ardından İslami alimlerden oluşan Uzmanlar Meclisi kendisini yeni dini lider olarak atadı. Hamaney naaşını devlet korumasında bekleten yetkililer dört aya ulaşan gecikme sürecini savaşın doğrudan sonuçları ateşkes ilanı ve onu takip eden zorlu müzakere süreçlerine bağladı.

Hamaney tören programı ve bölgesel katılımlar

Hükümet yetkilileri Hamaney tören tarihlerini hem İran'ın hem de ABD'nin karşılıklı ateşi durdurduğu ve mutabakat zaptı görüşmelerinin ilerlediği görece düşük gerilimli bir zaman dilimine göre ayarladı. Tahran idaresi tören sürecinin uluslararası kamuoyu önünde herhangi bir kesinti yaşamadan tamamlanmasını güvence altına almayı hedefliyor. Defin etkinlikleri cumartesi ve pazar günleri Tahran'ın büyük ölçekli devlet dini toplantılarına tahsis edilen Musalla dua kompleksinde başlayacak. Musalla geçmiş dönemlerde de üst düzey İslam Cumhuriyeti figürlerinin cenaze işlemlerine mekan sağladı ve devletin resmi yas ritüellerinin sembolik merkezi konumunu koruyor.

Ana Hamaney korteji pazartesi günü İmam Hüseyin Meydanı'ndan yola çıkarak 10 kilometrelik bir rota boyunca Azadi Meydanı'na ilerleyecek. Özgürlük Meydanı olarak da adlandırılan geniş kamusal alan 1979 devriminden ülkenin en geniş katılımlı protestolarına kadar uzanan İran tarihinin belirleyici kitlesel toplanmalarına sahne oldu. Tahran belediye başkanı organizasyona yaklaşık 20 milyon kişinin katılmasını öngördüklerini belirterek durumu şehrin tarihindeki en büyük toplanma olarak tanımladı. Kortej 7 Temmuz tarihinde Kum şehrine geçerek Fatima Masumeh türbesi ile Cemkeran Camii arasında bir yürüyüş rotası izleyecek.

Kum kenti İran'ın Şii İslami öğrenim merkezini oluştururken On İki İmam Şiiliği açısından dünyanın en önemli medrese şehri sıfatını taşıyor. Şehrin dış çeperlerinde konumlanan Cemkeran Camii Gizlenen İmam Mehdi ile ilişkilendiriliyor ve Şii İslam içerisindeki en kritik hac rotaları arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanları etkinlikler sırasında bölgedeki hava sıcaklıklarının 45 santigrat derece civarında seyredeceğini tahmin ediyor. Yetkililer Hamaney cenazesini ardından Irak'a transfer ederek Şii İslam'ın en kutsal iki şehri olan Necef ile Kerbela'da anma törenleri düzenleyecek.

Irak temasları ve lojistik hazırlıklar

İlgili şehirler sırasıyla Birinci İmam Ali ve Üçüncü İmam Hüseyin'in türbelerine ev sahipliği yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Irak devletine düzenlediği ziyaret sırasında her iki şehre de giderek hazırlık aşamalarını ilerletmek amacıyla yerel valilerle resmi temaslar kurdu. Hükümet nihai defin operasyonunu 9 Temmuz tarihinde Meşhed kentinde gerçekleştirecek. Hamaney için doğum yeri olan Meşhed aynı zamanda İran'ın en kutsal şehri statüsünde bulunuyor.

Kent Şii İslam'ın Sekizinci İmamı Rıza'nın türbesini sınırları içinde barındırıyor. Şehir ayrıca İran Devrim Muhafızları dâhil olmak üzere birçok devlet kurumuna uzanan derin finansal bağlara sahip devasa bir ekonomik imparatorluk niteliğindeki ülkenin en zengin dini vakfı Astan Quds Razavi'ye merkezlik yapıyor. Resmi makamlar defin alanına sekiz ila on milyon aralığında insanın akın edeceğini hesaplıyor. Besic paramiliter örgütü Hamaney törenlerindeki lojistik koordinasyonu tüm hatlarıyla yönetiyor.

Yerel yönetimler Tahran'ın ana otoyollarını geçici otopark alanlarına dönüştürürken camileri okulları spor salonlarını ve üniversite yerleşkelerini konaklama merkezleri olarak tahsis ediyor. Tahran'ın 22 ilçesinin tamamı İran'ın 31 farklı eyaletinden gelecek olan yaslı topluluklara ev sahipliği yapacak. Hükümet birimleri uçuş operasyonlarını durdurmayı ve büyük metropollere girişleri sıkı güvenlik önlemleri altında denetlemeyi planlıyor. Devrim Muhafızları Ordusu ana şehirlerdeki genel güvenlik ve kalabalık kontrolü sorumluluğunu devraldı.

Hamaney için lider katılımı ve geçmiş törenler

Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında kurulan özel bir komite hazırlık süreçlerini haftalardır yakından denetliyor. Öte yandan babasının ölümü sonrasında yeni makamına atanan ancak henüz kamuoyu karşısına çıkmayan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney cephesinde durum belirsizliğini koruyor. ABD basın organları İranlı devlet yetkililerine dayandırdıkları raporlarında Mücteba Hamaney babasını öldüren saldırılarda ağır yaralar aldığını ve art arda çeşitli cerrahi operasyonlar geçirdiğini yazdı. İran yönetimi şimdilik anlatılan vakaları resmi kanallardan doğrulamadı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif devlet heyeti düzeyinde bir katılımla Hamaney törenlerinde bulunacaklarını teyit etti. Savaş boyunca İran'a ait füzeler ve insansız hava araçları tarafından hedef alınan Körfez Arap ülkelerinin liderlerinden veya Rusya ve Çin kanadından hangi isimlerin hangi protokol seviyesinde katılım sağlayacağı henüz netlik kazanmadı. Planlanan operasyonun devasa ölçeği geçmiş dönemlerdeki üç büyük kitlesel devlet yası ile doğrudan karşılaştırmalara zemin hazırlıyor. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Humeyni'nin 1989 yılında düzenlenen cenazesine katılan korteji ezen kontrolsüz kalabalıklar naaşın kaybolma tehlikesi yaratmasına ve kefenin parçalanmasına neden olurken askeri birimler taşımayı bitirmek için en sonunda bir helikopteri devreye soktu.

Yaşanan kaos ortamının ardından Uzmanlar Meclisi Ali Hamaney isimli yöneticiyi beklenmeyen bir hamleyle halef olarak belirledi. Yeni lider Hamaney ilerleyen on yıllar içerisinde mutlak gücü pekiştirerek siyasi spektrumun tamamındaki rakiplerini etkisiz hale getirdi. Devlet yetkilileri Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Hamaney dönemindeki 2020 yılındaki törenini İran ve Irak genelindeki sekiz şehirde kitlesel iştirakle organize etti. ABD kuvvetleri Trump'ın ilk görev döneminde verdiği talimatla 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği insansız hava aracı saldırısıyla Süleymani'yi öldürdü.

Diplomatik müzakereler ve nükleer kriz

Gerçekleşen eylem ABD kuvvetlerinin üst düzey bir İran askeri yetkilisini doğrudan hedef aldığı ilk operasyon olarak kayıtlara geçti. Süleymani'nin memleketi Kirman'da ilerleyen cenaze korteji onlarca insanın hayatını kaybettiği bir izdihamla sona erdi. Dini lider Hamaney düzenlenen resmi törende kamuoyu önünde gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 2024 yılındaki cenazesi de benzer şekilde çok sayıda şehirde geniş kitleleri sokaklara döktü.

Reisi aynı yılın mayıs ayında İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırı yakınlarındaki sisli dağlık arazide gerçekleşen helikopter kazasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer altı görevliyle birlikte yaşamını yitirdi. Dini otoriteler liderin bedenini Astan Quds Razavi vakfı ve Devrim Muhafızları ile derin bağları sayesinde önemli bir dini ve siyasi merkeze dönüşen Meşhed şehrine taşıdı. Hükümet Hamaney sonrasında törenleri İran ve ABD arasında 17 Haziran tarihinde imzalanan ve nihai görüşmeler için 60 günlük bir pencere açan kırılgan mutabakat zaptı ortamında icra ediyor. Tüm gelişmelere rağmen temel uyuşmazlıklar boyutunu koruyor.

İran'ın nükleer programı en merkezi sorun maddesi olarak masada duruyor. Trump idaresi İran'ın yaptırım hafifletmesi karşılığında zenginleştirme kapasitesini sınırlamayı kabul ettiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan Mayıs 2018'de çekildi. Geri çekilme kararı İran'ın sözleşme taahhütlerini aşamalı olarak azaltmasını hızlandırdı. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku mevcut durumda yüzde 60 zenginleştirme seviyesinde tahmini 440 kilograma tırmandı.

Mevcut miktar silah kalitesindeki malzeme için gereken yüzde 90 sınırının altında kalıyor. Ancak madde daha fazla işlendiği takdirde çok sayıda savaş başlığı üretmeye elverişli bir hacmi temsil ediyor. Washington yönetimi zenginleştirmenin kısıtlanmasını ve birikmiş stokların ortadan kaldırılmasını şart koşuyor. Hamaney politikalarını sürdüren Tahran yetkilileri ise nükleer haklarının tartışılamaz olduğunu belirterek olası tavizlerin ancak yaptırımların önceden ve somut bir şekilde kaldırılmasına bağlı olduğunu yineliyor.

İran devleti ayrıca yurt dışı bankalarında dondurulan milyarlarca dolarlık varlıklarının serbest bırakılmasını istiyor. İki taraf arasında söz konusu fonların ne şekilde kullanılabileceği üzerine çıkan anlaşmazlıklar ekstra diplomatik sürtüşmeler üretiyor. Diplomatik kaynaklar Pakistan ve Katar'ın ortak arabuluculuğunda yürütülen diplomatik görüşmelerin bir sonraki aşamasını salı günü Doha'da başlatmayı öngörüyor.