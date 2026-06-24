Geçen hafta yayımlanan İran mutabakatı metninin ardından Washington yönetimi müzakerelerde yeni tavizler aldıklarını iddia etti. Tahran yönetimi ise söz konusu asılsız iddiaları kesin bir dille reddediyor. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklar doğrudan nükleer denetimler ve dondurulmuş varlıkların harcanması etrafında şekilleniyor. Piyasa analistleri ve küresel yatırımcılar, Trump yönetiminin giderek artan inandırıcılık sorunlarını ve İran mutabakatı sürecini fiyatlamalarına yansıtıyor.

İran mutabakatı nükleer denetim çıkmazı

Trump salı sabahı sosyal medya üzerinden rakip devletin sonsuza kadar en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürdü. Trump, müzakerelerin devam etmesi için masadaki nükleer dürüstlük şartını tamamen sağladıklarını belirtti. Benzer şekilde Başkan Yardımcısı JD Vance pazartesi günü İsviçre'de düzenlenen basın toplantısında diplomatik açıdan önemli bir dönüm noktası yaşadıklarını ifade etti. Vance, karşı tarafın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetçilerini koşulsuz şartsız kabul ettiğini duyurarak İran mutabakatı hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, İran mutabakatı sınırları dahilinde ağır hasar gören nükleer tesislere hiçbir ülkenin erişim izni alamayacağını açıkladı. Baghaei, Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan uluslararası gözlemcilerle yürüttükleri tüm teknik çalışmaların tamamen mevcut prosedürler altında devam edeceğini ve masada hiçbir yeni nükleer taahhüt bulunmadığını ısrarla vurguladı.

Nitekim IAEA halihazırda bölge ülkelerinde sadece kısıtlı bir erişim hakkını elinde tutuyor. Sadece uluslararası denetçilerin ülkeye girişine izin vermeleri tek başına İran mutabakatı için büyük bir stratejik adım teşkil etmiyor.

Kapsamlı yerinde denetimler, Trump'ın daha önce tek taraflı olarak iptal ettiği Obama dönemindeki tarihi nükleer anlaşmanın da temel bir parçasını oluşturuyordu. Ancak Trump salı öğleden sonra Pennsylvania'ya giderken gazetecilere yaptığı açıklamada tutumundan geri adım atmadı. Trump, İranlı yetkililerin yüzde yüz yanıldığını ve ABD heyetinin masada tam denetim hakkını elde ettiğini, aksi takdirde heyet görüşmelerini derhal iptal edeceğini savundu.

Dondurulmuş varlıklar tartışması

Washington yönetimi, barış anlaşması kapsamında serbest bırakacakları milyarlarca dolarlık varlığı sadece Amerikan ürünleri alımında kullanacaklarını iddia ediyor. Hükümet, Körfez ülkelerinden gelecek en az 300 milyar dolarlık devasa yeniden inşa fonunu rakip ordunun silahlanmak için kullanacağı yönündeki sert eleştirileri bastırmaya çalışıyor. Kongredeki koyu muhafazakar kesimler bile İran mutabakatı kapsamında yönetimin verdiği kapsamlı finansal tavizlerden yüksek sesle şikayet ediyor.

Vance pazartesi günü baş müzakereci Jared Kushner'in son derece detaylı yeni bir plan hazırladığını açıkladı. Taslağa göre paranın harcanma sürecini doğrudan ABD ve Katar ortaklaşa onaylayacak. Vance, dondurulmuş fonların sadece ülke halkının doğrudan yararına olacak şekilde, Amerikan soyası, mısırı, buğdayı ve hayati önem taşıyan tıbbi malzemeleri satın almak amacıyla harcayacaklarını detaylı bir şekilde öne sürdü. Amerikan tarım üreticilerinin zenginleşeceğini savunan Vance, İran mutabakatı yüz milyarlarca dolarlık fonlarının doğrudan Amerikan ekonomisine döneceğini belirtti.

İran mutabakatı kontrol mekanizması belirsizliği

Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Waltz pazartesi günü Fox News ekranlarında Ortadoğu ülkelerinin devasa miktarlarda Amerikan tarım mahsulleri alacaklarını doğruladı. Trump salı sabahı sosyal medya paylaşımında İran mutabakatı fonlarını tamamen ABD heyetinin kontrol edeceğini iddia etti. Parayı sadece Amerikan şirketlerinden gıda ve tıbbi malzeme alımı yaparken sisteme sokacaklarını ve İran mutabakatı koşullarını esnetmeyeceklerini ekledi.

Fakat Laura Ingraham anlaşmanın arka planında ne kadar kesin bir uzlaşma olduğunu sorduğunda Waltz mekanizmayı hala müzakere ettiklerini canlı yayında itiraf etti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Ali Bahreini salı günü İran mutabakatı hakkındaki Amerikan iddialarını tek tek tamamen reddetti. Bahreini, varlıkları üzerinde sadece bağımsız devlet kurumlarının karar vereceğini ve başka hiçbir yabancı ülkenin sürece müdahil olamayacağını vurguladı.

Hürmüz Boğazı geçiş ücretleri

Söz konusu İran mutabakatı anlaşma zaptı, küresel ticari gemilerin stratejik Hürmüz Boğazı üzerinden sadece 60 gün boyunca tamamen ücretsiz geçiş yapabileceğini açıkça belirtiyor. Ancak yetkililer 60 günlük sürenin ardından bölgede tam olarak ne olacağı konusunda masada anlaşamıyor. Trump geçen hafta Fransa'daki tarihi G7 zirvesinde kritik boğazın 60 günden sonra da tamamen ücretsiz hizmet vereceğini iddia etti.

Pazartesi günü de benzer bir iddiada bulunan Trump, ticari geçişlerin sonsuza dek ücretsiz olacağına dair kesin bir anlaşmaya vardıklarını öne sürdü. Trump daha önce The New York Times gazetesinden David Sanger'a verdiği özel röportajda da boğazın küresel ticarete kalıcı olarak ücretsiz kalacağını belirtmişti. Fakat karşı taraf müzakerelerde böyle bir resmi İran mutabakatı açıklaması yapmadı ve belirli denizcilik hizmetleri için ciddi miktarda ücret talep edeceği yeni bir planın ipuçlarını verdi. The New York Times salı sabahı bölgesel otoritelerin bu geçiş planını çoktan devreye soktuğunu bildirdi.

İran mutabakatı metninin geçişleri sadece kısa bir 60 gün için ücretsiz kılması, masada ciddi bir anlaşmazlık noktasına işaret ediyor. Gelişmelerin ardından hafta sonu Başkan Trump'ın boğazı askeri güçle devralma ve tüm küresel ticari geçişlerden doğrudan Amerika Birleşik Devletleri adına ücret alma tehdidinde bulunması, müzakere masasındaki gerilimin ulaştığı tehlikeli boyutu net bir şekilde gösteriyor.

İran mutabakatı güvenilirlik sorunu

Otoriter rejimlerle uğraşırken diplomatik krizlerde kime inanılacağı sorusu genellikle kolay bir şekilde cevap buluyor. Ancak Başkan Trump'ın sürekli olarak asılsız iddialarda bulunma eğilimi piyasalardaki durumu iyice karmaşıklaştırıyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Trump, geçtiğimiz iki aydan uzun bir süre zarfı boyunca tam 36 kereden fazla İran mutabakatı sürecini başarıyla tamamladıklarını yatırımcılara iddia etti. İki ay önce rakip heyetin masada talep ettiği her şeyi harfiyen kabul ettiğini savundu ancak sahadaki gerçekler çok farklıydı.

Aynı şekilde Trump yönetimi geçen yıl stratejik nükleer tesislere yönelik düzenledikleri askeri saldırıların tüm nükleer programı kalıcı olarak yok ettiğini iddia etti. Yönetim yetkilileri, rakip devletin gelecekteki olası nükleer kapasitesini de tamamen ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. Ancak bağımsız istihbarat teşkilatlarının hazırladığı kapsamlı raporlar bu iyimser iddiaları kesinlikle doğrulamadı ve Trump yönetimi tam sekiz ay sonra yine doğrudan nükleer tehdit gerekçesini öne sürerek yeni bir bölgesel savaş başlattı.

Görünen o ki Trump yönetiminin küresel piyasalarda çok ciddi bir inandırıcılık sorunu bulunuyor. Finansal analistler aynı sorunun mevcut İran mutabakatı müzakerelerinin bilinen şartları için de aynen geçerli olduğunu dile getiriyor. Resmi taslak yayımlanmadan önce Trump, Körfez müttefikleri tarafından finanse edilen 300 milyar dolarlık fon iddiasını bizzat reddetmişti. Ancak saatler sonra yayımlanan metin söz konusu devasa yeniden inşa fonunu tüm detaylarıyla içeriyordu.

Vance ve üst düzey yönetim yetkilileri asıl iddiaları da tamamen siyasi propaganda olarak nitelendirdi. Beyaz Saray sözcüsü CNN kanalı tarafından sızdırılan İran mutabakatı taslak metninin gerçeği yansıtmadığını savundu. Fakat karşı tarafın televizyonlarda savunduğu iddiaların çok büyük bir kısmı asıl metinde satırı satırına yer aldı. Üstelik nihai resmi belge CNN televizyonunun yayımladığı ham taslakla kelimesi kelimesine büyük ölçüde örtüşüyordu.

Amerikan tarafının iddia ettiği İran mutabakatı tavizlerini karşı taraf bu kadar hızlıca kabul ettiyse, yetkililer bu maddeleri neden resmi belgeye dahil etmedi sorusu büyük bir önem kazanıyor. Belgeyi hazırlayanların neden kuralları büyük ölçüde tek tarafın lehine yazdığını tarafsız uzmanlar şiddetle sorguluyor. Yönetim, İran mutabakatı masasındaki hassas siyasi dengeleri kendi lehine bir gerekçe olarak gösteriyor.

Hatta diplomatlar belgeye yansımayan gizli el sıkışma anlaşmaları dahi imzaladıklarını ima ediyor. Amerikan siyasetinde de dengeler oldukça hassas bir çizgide ilerliyor. Yönetimin sadece bize güvenin diyen sığ yaklaşımı küresel piyasaları ve yatırımcıları ikna etmeye yetmeyebilir.