Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik

14 Haziran 2018

Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "amme alacaklarında rüçhan hakkı", "limited şirketlerin amme borçları", "mal varlığı araştırması", "bazı hallerde haczin kaldırılması" ve "menkul malların haczi" konularında değişiklik yapıldı.

Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairesi tarafından mahcuz mal üzerindeki haczin kaldırılması için borçlularca bazı şartların yerine getirilmesi gerekecek. Borçlular ilk olarak, haczi uygulayan tahsil dairesine yazılı müracaatta bulunacak. Hacizli malın, ilgililer veya bunlar lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haczedilen menkul ve gayrimenkul mallardan olması gerekecek.

Şartlar arasında, hacizli mala biçilen değerle yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz koyan tahsil dairesine ödenmesi de bulunuyor. Söz konusu malın takip masrafları ayrıca ödenecek.

Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi de şartlar arasında bulunuyor.

Konuya ilişkin maddenin yürürlük tarihi 1 Nisan olarak belirlendi.

Ayrıca, "menkul malların haczi" konusunda, araç sicili Türkiye Noterler Birliğince tutulduysa araçlara ilişkin mal varlığı işlemleri buna göre yürütülecek.

Kaynak: AA