TAI nedir?

Turkish Aerospace Industries Inc ya da kısa adıyla TAI, zaman zaman TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) olarak da anılmaktadır.

TUSAŞ, 1973 yılında Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarını kullanmaya başlamasıyla birlikte uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiştir.