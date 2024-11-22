Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Börekten çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi' güncellendi.

İstanbul'da 'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin ismini kullanan Menaz Un Mamülleri'ne yönelik araştırmada, börek yapımında kullanılan harç incelendi. Börek harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edilirken, kırmızı pul biberde de yabancı madde saptandı. İçeriğinde kıyma dışında her şey olan ürünler, Bakanlığın taklit-tağşiş listesindeki yerini aldı.

Güncellenen listeye Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş yapan firmalar da eklendi.