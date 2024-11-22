Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Börekten çıkanlar pes dedirtti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, bu kez de bir firmanın çiğ börek harcından çıkanlar pes dedirtti. Kanatlı eti ve sakatatın yanı sıra harçtan çıkan kırmızı pul biberdeki yabancı madde 'Böreğin içinde kıymadan başka her şey var' dedirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi' güncellendi.
İstanbul'da 'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin ismini kullanan Menaz Un Mamülleri'ne yönelik araştırmada, börek yapımında kullanılan harç incelendi. Börek harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edilirken, kırmızı pul biberde de yabancı madde saptandı. İçeriğinde kıyma dışında her şey olan ürünler, Bakanlığın taklit-tağşiş listesindeki yerini aldı.
Güncellenen listeye Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş yapan firmalar da eklendi.