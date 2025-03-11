Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti...

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Son yapılan testler sonucu, sağlığı tehlikeye atacak şekilde yapılan usulsüzlükler arasında yağ, peynir ve şarküteri ürünleri yer alıyor. Ayrıca, tantuni yapımında tek tırnaklı etinin kullanılması ve peynir ile yağ üretiminde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlık, sağlıklı gıda erişimini sağlamak amacıyla denetimlere devam ediyor.

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Yeni eklenen ürünler neler?

Bakanlığın aynı tarihli ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine uygunsuzluk nedeniyle eklenen salam, köfte ve sucuklar şöyle: