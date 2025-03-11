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Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler kapsamında taklit ve tağşiş ürünlerinin listesini güncelliyor. Bakanlık, son yapılan testlerde sağlık açısından risk oluşturabilecek taklit ve tağşişli yağ, peynir ve şarküteri ürünlerini deşifre etti. Yapılan incelemelerde, tantuni üretiminde tek tırnaklı et kullanımı, peynir ve yağ üretiminde ise farklı usulsüzlükler tespit edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Son yapılan testler sonucu, sağlığı tehlikeye atacak şekilde yapılan usulsüzlükler arasında yağ, peynir ve şarküteri ürünleri yer alıyor. Ayrıca, tantuni yapımında tek tırnaklı etinin kullanılması ve peynir ile yağ üretiminde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlık, sağlıklı gıda erişimini sağlamak amacıyla denetimlere devam ediyor.

 

 

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Yeni eklenen ürünler neler?

Bakanlığın aynı tarihli ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine uygunsuzluk nedeniyle eklenen salam, köfte ve sucuklar şöyle:

 

Marka Ürün adı Uygunsuzluk nedeni İl – İlçe
Hayal Isıl işlem görmüş kangal sucuk Kanatlı eti tespiti Konya – Akşehir
Yiğit Bey Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti Konya – Meram
Afyon Sucukları – Karadut Şerbeti Standı – Mustafa Şeyhbaloğlu Etiketsiz sucuk (Dana eti) Kanatlı eti tespiti Diyarbakır – Bağlar
Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları Isıl işlem görmüş dana sucuk Kanatlı eti tespiti Mersin – Mezitli
Salih Et Ürünleri Piliç büfe salam Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti Çorum – Sungurlu
Başoğul Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti Afyonkarahisar – Merkez
One Tat Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti Afyonkarahisar – Merkez
Bolat Sucukları Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti Afyonkarahisar – Merkez
Çetinkaya Et Market – İsmail Çetinkaya Kasap köfte Kanatlı eti tespiti Bursa – Yıldırım

 