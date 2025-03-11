Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler kapsamında taklit ve tağşiş ürünlerinin listesini güncelliyor. Bakanlık, son yapılan testlerde sağlık açısından risk oluşturabilecek taklit ve tağşişli yağ, peynir ve şarküteri ürünlerini deşifre etti. Yapılan incelemelerde, tantuni üretiminde tek tırnaklı et kullanımı, peynir ve yağ üretiminde ise farklı usulsüzlükler tespit edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Son yapılan testler sonucu, sağlığı tehlikeye atacak şekilde yapılan usulsüzlükler arasında yağ, peynir ve şarküteri ürünleri yer alıyor. Ayrıca, tantuni yapımında tek tırnaklı etinin kullanılması ve peynir ile yağ üretiminde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlık, sağlıklı gıda erişimini sağlamak amacıyla denetimlere devam ediyor.
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Yeni eklenen ürünler neler?
Bakanlığın aynı tarihli ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine uygunsuzluk nedeniyle eklenen salam, köfte ve sucuklar şöyle:
|Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|Hayal
|Isıl işlem görmüş kangal sucuk
|Kanatlı eti tespiti
|Konya – Akşehir
|Yiğit Bey
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Konya – Meram
|Afyon Sucukları – Karadut Şerbeti Standı – Mustafa Şeyhbaloğlu
|Etiketsiz sucuk (Dana eti)
|Kanatlı eti tespiti
|Diyarbakır – Bağlar
|Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları
|Isıl işlem görmüş dana sucuk
|Kanatlı eti tespiti
|Mersin – Mezitli
|Salih Et Ürünleri
|Piliç büfe salam
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Çorum – Sungurlu
|Başoğul
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Afyonkarahisar – Merkez
|One Tat
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Afyonkarahisar – Merkez
|Bolat Sucukları
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Afyonkarahisar – Merkez
|Çetinkaya Et Market – İsmail Çetinkaya
|Kasap köfte
|Kanatlı eti tespiti
|Bursa – Yıldırım