Taklit ve Tağşiş Listesi'ne 13 yeni firma eklendi! İşte o ürünler...

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıklamaya devam ediyor.

11 Ekim 2024 itibarıyla güncellenen listede, sağlığı tehlikeye atabilecek 13 ürün yer aldı. Zeytinyağı, bal, sucuk ve pekmez gibi ürünlerde taklit ve tağşişe rastlandığı tespit edildi.

İşte o ürünler şöyle:

TARIM VE ORMANCILIK BAKANLIĞI'NIN TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN