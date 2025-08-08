Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi artık e-Devlet'ten de görüntülenebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında, hileli ürünlerin yer aldığı "Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları" artık e-Devlet üzerinden de erişime açıldı. Böylece, domuz eti veya diğer yasaklı bileşenler tespit edilen ürünlerin bilgilerine vatandaşlar doğrudan ulaşabilecek.

Yeni sistem sayesinde, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler; marka, parti numarası ve üretici bilgileriyle birlikte görüntülenebiliyor. Daha önce yalnızca Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan bu listeler, artık e-Devlet'te merkezi bir şekilde sunuluyor.

Eski denetimlere de erişilebilecek

Geçmişte yapılan laboratuvar analizlerinde domuz, at veya kanatlı hayvan eti gibi farklı bileşenler içerdiği belirlenen ürünler, kamuoyunda sıkça tartışmalara yol açmıştı. Yeni uygulama ile tüketiciler, satın aldıkları ürünün parti numarasını girerek sorgulama yapabilecek. Ayrıca, önceki denetim sonuçları da arşivden erişilebilir durumda olacak.

e-Devlet'e üç yeni hizmet daha eklendi

Gıda duyurularının yanı sıra platforma üç yeni hizmet daha eklendi:

• Tarife Karşılaştırma: Mobil hat, internet ve TV abonelikleri için güncel tarifeler karşılaştırılabiliyor.

• Borç Sorgulama: Bireyler ve şirketler, kamuya olan borçlarını tek ekranda görüntüleyebiliyor.

• Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS): Harita ve konum verilerine araştırmacı ve girişimciler erişebiliyor.