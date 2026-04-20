Taklit ve tağşişte rekor liste: 2 bin 345 ürün ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını riske atan ile taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlenen gıdalara yönelik 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 2 bin 345 parti ürünü "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde resmi denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 39 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü ile Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü bünyesinde 2025 yılı boyunca 256 bin 339 numune analiz edildi.

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü için inşa edilen yeni hizmet binasında bu yıl numune kabulüne başlanması planlanırken, Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü için de yeni hizmet binası yapımına başlandı. Deprem bölgesinde gıda güvenliği altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

Sektörel gıda denetimi yapıldı

Bakanlık tarafından rutin denetimlerin yanı sıra risk odaklı, şikayet üzerine ve izlenebilirlik esaslı kontroller gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak, gıda işletmelerinin mevzuata uygunluğunu tespit etmek amacıyla 81 ilde ilk kez eş zamanlı şekilde 300 bin sektörel gıda denetimi yapıldı.

Yeni uygulamaya alınan kamuoyu duyuru sistemi kapsamında, 2 bin 55’i taklit veya tağşiş içerdiği belirlenen, 290’ı ise sağlığı tehlikeye atabilecek nitelikte olan toplam 2 bin 345 parti ürün "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" üzerinden ilan edildi. 2024 yılı sonunda ise 880’i taklit veya tağşiş, 180’i sağlığa zararlı olmak üzere toplam 1060 parti ürün açıklanmıştı.

Öte yandan, Bakanlığın yürüttüğü resmi gıda denetimi sayısı da 2025’te, 2024’e kıyasla 35 bin 827 artışla 1 milyon 365 bin 585’e yükseldi. Bu kontroller sonucunda 33 bin 680 idari para cezası uygulanırken, 593 dosya savcılığa sevk edildi.

Gıda Hattı'na yapılan başvuru sayısı 150 bine yaklaştı

Tüketicilerin gıda güvenliğine ilişkin ihbar ve şikayetlerini iletebildiği ALO174 Gıda Hattı’na yapılan başvurularda da artış yaşandı. 2024 yılında 108 bin 484 olan başvuru sayısı, 2025’te 149 bin 72’ye çıktı. Başvuruların tamamı sonuçlandırılırken, 9 bin 158 başvuruya istinaden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ALO 174 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden 9 bin 390 başvuru alınırken, bu başvuruların tamamı değerlendirilerek 958’i için yaptırım kararı verildi.