Taksi sürücüleri için yaş sınırında değişiklik

Ticari taksilere yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68’e çıkmış oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ticari araç kullanan şoförler için yaş sınırının 65’ten 68’e yükseltildiğini duyurdu.

Sadece ticari taksi kullanan şoförlerin faydalanabileceği düzenleme ile 69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak.

65-68 yaş aralığındaki şoförlerin de her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almaları gerekecek.