Taksi ve okul servislerine kamera zorunluluğu geldi

İçişleri Bakanlığınca, 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' ve 'Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle taksilere kamera acil durum butonu zorunluluğu getirildi. Okul servislerine de kamera konulmasına karar verilirken sürücülerin ise en az 5 yıllık ehliyetinin olması şart koşuldu.

Taksilere kamera ve acil butonu geliyor

Buna göre, ticari yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulacak. Kameralar en az bir ay süre ile kayıt yapacak ve İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) erişimine açık olacak.

Ayrıca, taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip sistemi ve acil durum butonu da bulundurulacak. Söz konusu teçhizatları bulundurma şartı, kapsamda bulunan taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

Okul servislerinde de iç ve dış kamera zorunlu olacak

Okul servis araçlarında da tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunlu olacak. Araçlarda cam filmi kullanılamaz şartı, 2017 ve öncesi modeller için 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak.

Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesi olacak.