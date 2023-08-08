Taksicilerin 'Kontak kapatırız' açıklamasına İBB'den ilk tepki: Hizmet aksarsa gereği yapılır

İstanbul'da bugün toplu taşımaya yüzde 51,5 oranında zam gelirken, taksi için indi-bindi ücreti 70 liraya çıkarılmıştı. Zammı beğenmeyen taksiciler, 'çalışmama' eylemi yapılabileceğini açıklamıştı.

Zamları ve taksicileri tepkisini değerlendiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, toplu ulaşım zamlarının tüm zamlardan ayrı bir yanı olduğunu belirterek, bunun en dezavantajlı vatandaşların daha fazla kullandığını düşündükleri bir hizmet türü olduğunu söyledi.

'Akaryakıt yüzde 90 zamlandı'

Belediye olarak, mümkün mertebe bunu sübvanse edebilmek anlamında çaba içerisinde olduklarını aktaran Gökce, şöyle konuştu:

"Ancak ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist durum, her gün değişen fiyatlar, artan akaryakıt giderleri, artan yedek parça ve bakım maliyetleri ve artan işçilik fiyatları ulaşımın giderlerini de olabildiğince artırıyor. Sadece seçimden sonra akaryakıta yapılan zam yüzde 90'ı bulmuş vaziyette. Dolayısıyla toplu ulaşımın tüm türlerinde, esnafın ve kamu idaresinin hizmet sunduğu ulaşım türlerinin tamamında büyük bir açık oluşmuş vaziyette. Hizmetin sürdürülebilmesi için önemli bir boşluk oluşmuş vaziyetteydi."

'Bir yolcunun maliyeti 20 lira'

Gökce, bir yolcunun kamuya maliyetinin 20 lirayı aştığını dile getirerek, toplu ulaşımda düzenlemeye zorunlu olarak gidildiğini ifade etti.

Bunun zorunlu olarak yapılmış ve kendilerini mutlu etmeyen bir düzenleme olduğunu anlatan Gökce, "Esnafımızın bir serzenişi var. Esnaf, yüzde 100 ve 200 oranında zamlar bekliyor. Bunun da gerçekçi olmadığını söylemek lazım. Elbette giderin arttığını görüyoruz. Biz de esnafın bu anlamdaki mağduriyetlerini giderebilmek için minibüste, serviste ve takside belli oranda iyileştirmeler de yaptık." ifadelerini kullandı.

Gökce, taksiyle ilgili hususun speküle edildiğini belirterek, "Bu konu diğer esnaftan çok daha farklı bir düzlemde değil. Biz onun için de iyileştirici düzenlemeleri yaptığımızı düşünüyoruz. Ancak taksinin ücretinin de yüzde 100 artmış olmasını kilometre ücretinin 15 lira, indi-bindi ücretinin 80 lira olmasını, hatta 100 lira olmasını esnaf talep ediyor. Bunun da yerinde olmadığını düşünüyoruz. " diye konuştu.

Taksicilerin tepkisine yanıt

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun zammı kabul etmediklerine ve taksimetreleri güncellemeye gitmeyeceklerine dair ifadeleri sorulan Gökce, şunları kaydetti:

"Tekrar söylüyorum, UKOME çoğunluğu biz olmadığımız için yani bu tepki bizden daha çok bu UKOME'deki çoğunlukla ilgili olabilir. Tepkileri var ise de yasal olarak, tabii ülkede herkesin demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz. Ancak bunun kamu hizmetinin aksamasına ilişkin hususlar olursa tüm kamu otoriteleri bunun da gereğini yapacaktır."