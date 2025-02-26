Taksilerde yeni dönem 3 gün sonra başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği ile ülke genelindeki 120 bin taksiye araç içi kamera takılması zorunluluğu getirildi.

Sabah'ın haberine göre; Yeni düzenleme kapsamında, 1 Mart 2025 tarihine kadar tüm taksilerin araç içi kamera sistemine sahip olması gerekiyor. Zorunluluk, sadece yolcu bölümünü değil, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve ön yol görüşünü kapsayacak şekilde kamera kaydı alınmasını içeriyor. Kamera takmayan taksiler araç muayenesinden geçemeyecek ve çalışmaya devam edemeyecek.

Kamera kayıtları saklanacak

İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre, taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanmak zorunda. Kayıt süresi, taksilerin bağlı olduğu İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerekli durumlarda bu görüntülere erişebilecek. Böylece, suç olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilecek.

“Taksi başına 22 bin 800 TL’ye mal oldu”

Bu zorunluluk kapsamında taksicilerin belirli bir maliyeti de karşılaması gerekiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da tüm taksilerin kamera sistemine geçtiğini belirterek, kamera sistemlerinin taksi başına 22 bin 800 TL’ye mal olduğunu açıkladı. Bu ücret, illere göre değişiklik gösterebiliyor.