Taksim Camisi ibadete açıldı

Temeli 4 yıl önce atılan Taksim Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı.

Toplam kapasitesi 4 bin kişi

Verilen bilgilere göre, 2 bin 482 metrekarelik arsa alana ve yaklaşık 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip caminin 163 araçlık kapalı otoparkıyla 2 bin 950 metrekarelik namaz kılınabilir bir alanı bulunuyor.

İbadet alanında 3 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı camide, 620 kadın bir arada namaz kılabiliyor. Caminin açık ve kapalı toplam namaz kapasitesi ise 4 bin kişi.