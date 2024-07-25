Taksim-Kabataş Füniküler hattındaki teknik arıza giderildi
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle bir süre seferler yapılamadı. Hattaki arıza, ekiplerin çalışması sayesinde kısa sürede giderildi ve ulaşım normale döndü.
AA
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Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi. Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.
Kısa bir süre sonra teknik ekiplerin arızayı gidermesi ile birlikte yolcular ulaşıma sorunsuz şekilde devam etmeye başladı.