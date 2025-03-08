Taksim metro istasyonu bugün kapalı olacak
İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ve Şişhane İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün saat 14.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacak. Metro araçları, Taksim istasyonunda durmadan seferine devam edecek. Beyoğlu Kaymakamlığı da açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu ve Şişhane İstiklal Caddesi girişinin bugün saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, araçlar Taksim İstasyonu'nda durmayacak ve doğrudan seferine devam edecek.
Beyoğlu’nda açık alanlarda gösteri yasağı
Beyoğlu Kaymakamlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan çağrılara dikkat çekerek, bugün saat 08.00 itibarıyla ilçedeki açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
Yetkililer, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.