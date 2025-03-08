Taksim metro istasyonu bugün kapalı olacak

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu ve Şişhane İstiklal Caddesi girişinin bugün saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, araçlar Taksim İstasyonu'nda durmayacak ve doğrudan seferine devam edecek.

Beyoğlu’nda açık alanlarda gösteri yasağı

Beyoğlu Kaymakamlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan çağrılara dikkat çekerek, bugün saat 08.00 itibarıyla ilçedeki açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.